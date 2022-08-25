Новий розіграш чемпіонату продовжує вражати фанів несподіваними поворотами. То офіційного транслятора не пускають на стадіони, то неофіційному банять ютуб-трансляції, то матч триває чотири з половиною години. Тепер от Інгулець стартує в сезоні одразу з сьомого туру. Втім, остання практика є нормальною навіть для топ-ліг – просто цей факт дотепно лягає в ряд різноманітних факапів УПЛ протягом тижня.

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Про Інгулець під час військової паузи мало що чули. Інфопростір запалював Олександр Поворознюк, якого в певний момент стало аж забагато, а от клуб поводився тихо. Команда втратила всього трьох важливих гравців – Опанасенка, Полегенька, Гопея та Шишку. Крім того, професійну кар'єру завершили Лупашко та Шуст. Щоправда взимку, ще до повномасштабного вторгення орків, із Петрового поїхали Шарай, Ілля Коваленко та голкіпер Гальчук.

Підсилення виглядає дуже слабенько. Із відомих виконавців можна відзначити тільки прихід Одарюка з Олександрії та Дмитра Нагієва – п'ять років тому він непогано проявив себе у Дніпрі. Також можна відзначити прихід центрбека Ченбая з Металіста 1925 та голкіпера Паламарчука.

На зборах підопічні Сергія Лавриненка не розкривали секретів тактики, але результати спарингів виглядають перспективно. Інгулець двічі переграв Кремінь (4:1, 2:1), розгромив Колос (4:0) та СК Полтаву (5:2) і розписав нічию з ЛНЗ та Кривбасом (по 1:1). Крім того, петровці влаштували перестрілку з Олександрією – 3:3. Звісно, на результати товарняків опиратись не має сенсу, але маємо те, що маємо.

Президент Олександрії, своєю чергою, оголосив своїм футболістам амбітне завдання на сезон. Команда повинна боротися за медалі – звісно ж, мова про бронзу, хоча з урахуванням падіння рівня нашого чемпіонату можна було б задуматись і про щось серйозніше. На жаль для "жовто-зелених", вони зазнали вагомих кадрових втрат – Стецьков, Устименко, Одарюк, Калюжний, Дубра, Спінеллі і Ковалець покинули клуб.

Посилення поки що не вражає. З відомих виконавців Олександрія підписала тільки Цурікова, Дениса Костишина та Скорка. Крім того, прийшли Вікентій Волошин, Шулянський, Кобзар, Єрмаков і Мартинюк. Щоправда, колектив зберіг Бабогла, Мірошниченка, Калітвінцева, Авагімяна, Кожушка, Дришлюка й Рибку (хоча останній пропустить 1-й тур через дискваліфікацію). Загалом, склад непоганий, але рік тому все було набагато яскравіше.

На зборах підопічні Юрія Гури перемогли ЛНЗ (1:0), Ниву з Бузової (2:0), Кремінь (5:3), Колос (2:0), Металург З (3:0), а програла Металісту 1925 (1:2) та СК Полтаві (1:2). З Кривбасом була нічия (1:1), як і в ще одному спарингу проти Колоса (1:1), а з Інгульцем влаштували 3:3. Команда забиває багато, але й пропускає регулярно. Подивимось, що буде в офіційних матчах.

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Олександрія

Інгулець: Білик – Мірошниченко, Мельник, Бабогло, Цуріков – Демченко, Рибалка – Калітвінцев, Авагімян, Третьяков – Кобзар

Олександрія: Кучер – Сидоренко, Ковальов, Ченбай, Саків – Клименко, Кучеренко – О.Блізніченко, Запорожець, Одарюк – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обидві команди на зборах багато забивали й регулярно пропускали. Обидві не дуже потужно підсилились після кадрових втрат, а в спарингу Інгулець і Олександрія влаштували перестрілку. Поставимо на ще одну – не таку яскраву, але голів має бути більше трьох.

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