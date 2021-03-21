Інгулець мінімально обіграв Олександрію, продовживши переможну серію. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів матчу Інгулець – Олександрія на "Футбол 24".

Перша половина пройшла фактично без моментів, лише під кінець активізувався Інгулець та зумів вийти вперед. Ковальов навісив на дальню стійку, а Сітчинава головою замкнув у кут воріт. Другий тайм пройшов лише з напівмоментами, тож Інгулець втримав вдалий результат.

Інгулець мінімально переграв Олександрію у дербі – петровці здобули другу поспіль перемогу в УПЛ

Таким чином, Олександрія з 26 пунктами лишилась сьомою, а Інгулець з 19 очками обігнав Маріуполь та піднявся на 9 сходинку.