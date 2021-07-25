Інгулець на своїй офіційній сторінці Instagram опублікував світлину президента клубу Олександра Поворознюка з футболкою та автографом Руслана Маліновського.

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"Інгулець – команда з характером і одна з небагатьох українських команд, за яку варто вболівати", – наводить слова хавбека Аталанти прес-служба клубу.

До слова, минулий сезон Інгулець завершив на 12 місці, набравши 26 очок. У новому чемпіонаті команда стартувала поразкою у зустрічі з Шахтарем (1:2).

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