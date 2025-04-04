Інгулець у рамках 23-го туру УПЛ 2024/25 зіграє з Оболонню. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Петровці продовжують спроби повторити й перевершити казочку Миная, намагаючись врятуватись від вильоту. Поки що виходить непогано – підопічні Василя Кобіна після зимової паузи перемогли Кривбас і Чорноморець, а також розписали нічию з Вересом. Як наслідок, команда наблизилась до зони плей-офф за виживання на відстань двох залікових балів.

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Важливість поєдинку з Оболонню важко переоцінити, адже саме кияни тримаються над Інгульцем у турнірній таблиці. Поразка опустить "пивоварів" у зону прямого вильоту, причому існує варіант падіння на саме дно. Чорноморець, який там лежить, відстає на три очки при кращій різниці голів і перемозі в очній зустрічі.

"Зелено-білі" непогано стартували після зимової паузи, перегравши Ворсклу та стримавши Полісся. Зорі команда програла, видавши дуже яскравий матч, та і Шахтарю вдалося програти гідно. Єдиним провалом став розгром у Олександрії.

Битва з Інгульцем навряд чи стане багатою на голи. Обидва колективи ставлять на гру від оборони, намагаючись засушити матч і знайти шанс в контратаці. У обох дуже сильні голкіпери. У атаці вони приблизно однакові, але у киян є чіт-код дальніх ударів – Черненко, наприклад, ледь не забив Зорі з центру поля.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Вітенчук (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Оболонь

Інгулець: Паламарчук – Бенедюк, Діхтярук, Жовтенко, Катрич – Сад – Могильний, П'ятов, Лосенко, Пушкарьов – Кисленко

Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Мороз – Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

У такому поєдинку все вирішить рандом, адже суперники рівні. Точно можна очікувати на низьку результативність – Інгулець за п'ять турів провів три голи, а Оболонь спромоглась на два. Причому кожен із колективів у трьох матчах взагалі не забивав.

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