Інгулець – Львів

За два тури до завершення сезону Інгулець ще не вирішив питання прописки в еліті на наступний сезон. Принаймні, так виглядає офіційна картина турнірного становища – фактично ж петровцям навіть при великому бажанні буде важко вилетіти. Нині новачок УПЛ йде на дванадцятій позиції з відривом від зони вильоту у п'ять залікових балів, причому за рівності очок обидва переслідувачі (Минай і Олімпік) будуть йти нижче. Аби закрити усі питання прямо зараз, підопічним Сергія Лавриненка достатньо набрати всього одне очко.

Інгульцю до снаги виконати це завдання. По-перше, на футболістів вже нічого не тисне – вони прекрасно розуміють турнірний розклад. По-друге, на вихідних петровці влаштували розгром Олімпіку, перервавши 4-матчеву безвиграшну серію – так, команді феєрично щастило з реалізацією перших же моментів під тиском донеччан, але для підопічних Сергія Лавриненка подібна картина є нормальною. Зрештою, у осінній зустрічі зі Львовом новачку УПЛ вдалося зачепитись за нічию, а з того часу "аграрії" не стали слабшими.

Щоправда, з того часу стали сильнішими "містяни". З приходом Анатолія Безсмертного "синьо-золоті" опинилися в іншому вимірі – завдяки 5-матчевій безпрограшній серії з чотирма перемогами команда не тільки зберегла прописку в еліті, а ще й зайняла дев'яту позицію. Щонайцікавіше, на своєму шляху Львів переграв Десну, Олександрію і навіть Шахтар, хоча всього два місяці тому цей колектив вважався головним претендентом на виліт з УПЛ.

Нині у львів'ян вже не має серйозної турнірної мотивації, хоча сезон цілком можна завершити на високій сьомій сходинці. Чи зможе Анатолій Безсмертний налаштувати футболістів на таке завдання? Можливо, і зможе, але тоді команді необхідно думати виключно про перемогу над Інгульцем.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко, Ковальов (Інгулець)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Львів

Інгулець: Малиш – Балан, Семенко, Салем, Синьогуб – Запорожець, Кучеренко – Козак, Бартуловіч, Васін – Сітчінава

Львів: Ільющенков – Бусько, Махмутовіч, Міубі, Грисьо – Довгий, Чір'як – Ременяк, Альваро, Ернест – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди не варто переоцінювати. Інгулець не награв на розгром Олімпіка, а Львів, при всій симпатичності, явно перебрав очок в попередніх турах. У обох колективів є ігрові проблеми, а мотивація щодо перемоги у них низька – петровці в принципі готові грати внічию у кожному турі (у них вже 11 "мирових" в активі), а львів'янам банально нема за що вбиватись. Зрештою, варто не забувати і про доволі довгий виїзд "містян".

Враховуючи всі ці фактори, нічия здається найбільш вірогідним підсумком зустрічі. Вона влаштує усіх, крім нейтральних глядачів.

Рух – Олімпік

Рух за два тури до завершення сезону офіційно зберіг прописку в УПЛ, відірвавшись від Миная на шість очок при перевазі в особистих зустрічах. Подібний успіх не став випадковим: за очікуваними очками львів'яни взагалі повинні йти на восьмій позиції, а безпрограшна серія команди нараховує п'ять матчів – причому тричі підопічні Івана Федика перемогли. Підсумковий успіх "жовто-чорних" став можливим завдяки розподілу пріоритетів – 11 з 15 очок українська Борусія набрала у матчах проти прямих конкурентів або демотивованих суперників. Тепер же футболісти мають право розслабитись, зігравши у своє задоволення.

Для Олімпіка цей факт є дуже неприємним, адже донеччани своїх завдань у сезоні ще не вирішили. За два тури до фіналу сезону команда залишається на передостанній позиції, тримаючись всього у трьох очках від Миная – втім, турнірна ситуація не така вже й страшна. У "олімпійців" є перевага над "лисами" в особистих зустрічах, причому у закарпатців в календарі стоять поєдинки з Шахтарем і вмотивованою Ворсклою. Вилетіти в таких умовах буде надзвичайно важко.

Втім, з нинішнім Олімпіком говорити про світле майбутнє до виходу на поле важко. Навесні команда здобула всього одну перемогу за 12 матчів, зазнавши 10 поразок. В другому колі донеччани забили всього шість голів і змінили вже двох тренерів – в лютому Владислав Гельзін звільнив Ігора Климовського, а в понеділок роботу в клубі втратив і Юрій Калітвінцев. Тепер вести колектив до вершин буде Роман Санжар – під його керівництвом Олімпік був середняком УПЛ і виходив у Лігу Європи. Можливо, вже в наступному сезоні коуч поверне свій 2016-й, але поки що необхідно зосередитись на наборі очок з Рухом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сігурдссон – Цимбалюк, Каргбо

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Олімпік

Рух: Бандура – Гагун, Білий, Стаменковіч, Мисик – Мартинюк, Карасюк – Бойчук, Борячук, Климчук – Кухаревич

Олімпік: Кичак – Пасіч, Векляк, Драме, Лебеденко – Бабенко – Чогадзе, Політило, Таллес, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух у останніх турах виглядав здорово, а сьогодні перед власними вболівальниками команда може зіграти без психологічної напруги. Втім, про відсутність турнірної мотивації, близькість відпусток та шалену втому львів'ян теж не варто забувати. Донеччани, своєю чергою, будуть заведеними: по-перше, цього вимагає таблиця, а по друге – перед новим тренером всі футболісти намагаються себе проявити.

Крім того, донеччани в попередніх поєдинках демонстрували доволі непоганий футбол зі значною кількістю моментів. Команда, однак, страждає від схильності до пропуску голів у першій же контратаці. Словом, Руху й Олімпіку сьогодні буде непросто, тож нічия повинна влаштувати обидва колективи.