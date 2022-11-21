Інгулець – Львів

21 листопада, 12:00. Петрове, стадіон Інгулець.

Головний арбітр: Анастасія Романюк.

Пряма трансляція на Setanta Sports та YouTube.

Битва аутсайдерів УПЛ. Той випадок, коли якнайкраще підходить кліше "матч за 6 очок". Львів та Інгулець замикають турнірну таблицю Прем'єр-ліги, розмістившись у зоні прямого пониження у класі. Петровці вже й головного тренера встигли змінити – замість "вічного" Сергія Лавриненка виконувачем обов'язків став Младен Бартуловіч, який дебютував із мінімальної поразки від Динамо у Києві. Інгулець дав бій киянам, але набрати очки це не допомогло. Сенсаційна перемога над Зорею залишається єдиною для дітища Олександра Поворознюка в УПЛ 2022/23.

В активі Львова дві перемоги, остання з яких була зафіксована у дербі з Рухом. Після цього підопічні Олега Дулуба в Одесі поступилися Чорноморцю, який під кінець першої частини сезону набрав пристойну ходу і виліз із зони вильоту. У випадку ще однієї поразки саме "леви" опустяться на останню сходинку.

Ця зустріч стане вже 8-ю в історії протистоянь Львова з Інгульцем. Поки що рівновага – кожна з команд здобула по три перемоги, а ще один матч завершився унічию. Але якщо брати до уваги лише УПЛ, то Львів ще жодного разу не обігрував команду з Кіровоградщини – одна нічия та дві поразки.

Востаннє на полі Інгульця суперники зустрічалися у травні 2021-го. Тоді єдиний гол забив... Младен Бартуловіч, який тепер протистоятиме команді Олега Дулуба вже у новій ролі.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Львів

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Саків – Коробенко, Кухарук, Запорожець, Смоляков, Козак – Сітало.

Львів: Ільющенков – Полегенько, Муравський, Никитюк, Грисьо – Вовкун, Мільченко, Бойко, Крушинський, Шишка – Бугай.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Буде бій – і ФК Рух тут ні до чого. Матч проти прямого конкурента – чудова можливість відірватися в турнірній таблиці та, можливо, навіть покинути зону вильоту. Цей поєдинок – один із найцікавіших у турі, якщо враховувати його турнірне значення. Навряд чи варто очікувати видовища і великої кількості голів, навіть з урахуванням відсутності кадрових проблем у обох наставників.

І Львів, і Інгулець точно не захочуть розкриватися та ризикувати, але й нічия, за великим рахунком, нікого не влаштує. Долю гри, цілком імовірно, вирішить один гол. Ставимо, що його заб'ють господарі.

Верес – Динамо: анонс матчу УПЛ – шанс для киян наблизитися до Шахтаря