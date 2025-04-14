Навряд чи Карпати прорвуться до зони єврокубків, хоча теоретичні шанси залишаються. До топ-4 львів'янам бракує дев'яти очок, а зараз відставання можна скоротити до шести. Чому б і не поборотись? Хоча більше важливо просто здобути впевнену перемогу.

Лупашко вказав на головну проблему Карпат в УПЛ – низка гравців отримали ультиматум від тренерського штабу "левів"

Їх було не так і багато в новому році. У перших шести турах здолати вдалося тільки Чорноморець і ЛНЗ – команди, що борються за виживання. Так, була нічия з Шахтарем, але були і "нулі" Ворсклою і безапеляційна поразка від Динамо. "Мирову" тиждень тому розписали і з Поліссям.

"Леви" вважали, що їх засудили в Житомирі. Питання до арбітражу дійсно були, однак суперник створив дуже багато моментів по перерві – а от Карпати мали тільки гол і скандальну поперечку наприкінці зустрічі. Низька кількість моментів стала тенденцією, адже їх не було і в Полтаві, та і Чорноморець перші два голи привіз сам.

Зате обороняються "зелено-білі" круто, пропустивши всього три голи за шість турів. Негативних нюансів вистачає, але злагодженим пресингом багато атак суперників зриваються в зародку. Для Інгульця цей факт є великою проблемою – петровці за останні чотири матчі забили всього один м'яч. Між тим, підопічним Василя Кобіна необхідно набирати очки.

Після поразки від Оболоні "козаки" відстали від зони перехідних матчів аж на п'ять залікових балів. Але чи вдасться створити сенсацію, враховуючи рівень футболу в останніх поєдинках? Інгулець у квітні виглядав, як претендент на виліт, а не як торішній Минай – втім варто не забивати про матч першого кола, коли петровці привезли зі Львова нульову нічию.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сич (Карпати)

Дискваліфіковані: Мірошніченко (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Карпати

Інгулець: Паламарчук – Бенедюк, Діхтярук, Жовтенко, Катрич – Сад – Могильний, Волохатий, Гаджук, Пушкарьов – Кисленко

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Стецьков – Альварес – Очеретько, Чачуа, Брунінью, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – перемога Карпат, тотал менше 2,5

Багато прогнозувати тут немає сенсу. Будь-який результат, окрім перемоги львів'ян, стане сенсацією туру. А от щодо кількості голів можна замахнутись на тотал менше 2,5 – Карпати замало створюють, а у воротах Інгульця стоїть Паламарчук. "Леви" навряд чи організують розгром, якщо суперник в цьому не допоможе.

Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото