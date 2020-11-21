"У Динамо складна кадрова ситуація. У лазареті травмовані, на ізоляції – інфіковані коронавірусом. Загалом 15 футболістів не зможе використати Мірча Луческу найближчим часом.

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Звичайно, що буде складно. Втім, клас Динамо повинен зіграти свою роль. Інгулець – хороша команда, проте помітно, що їй важко створювати моменти в Прем’єр-лізі. Не беруся передбачити стартовий склад киян у суботу. Все вирішуватиметься перед грою, зважаючи, хто буде в обоймі. Припускаю, що Гармаш і Шепелєв зіграють в основі. Хто буде живий, той і вийде на поле", – цитує Циганика РБ.

Зауважимо, матч між Інгульцем та Динамо відбудеться вже сьогодні, 21 листопада. Початок о 14:00.

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