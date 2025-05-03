"Вітаю наших уболівальників з перемогою, вона була важлива на шляху до мети, яку ми поставили перед собою з самого початку чемпіонату. Ми готувалися до непростої гри, враховуючи, що усі команди, які борються за виживання у Прем’єр-лізі, виходять проти нас з серйозним налаштуванням, дуже великим бажанням, мотивацією, наче на останній бій. Ми усе це чудово розуміли, тому насамперед налаштовували хлопців на те, щоб вони у жодному разі не поступилися у важливих, фундаментальних компонентах.

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По-друге, з перших хвилин ми нагнітали ситуацію, робили усе можливе та давали зрозуміти нашому супернику, для чого ми сюди приїхали: застосовували швидкість, міняли напрямок розвитку атак, щоб втома якнайшвидше далася взнаки, й вони трішки втратили концентрацію. В принципі, план на гру спрацював, заміна Попова не була вимушеною, просто ми дали можливість Максу Дячуку вийти на поле. У Дениса іноді бувають певні проблеми, але цього разу ми просто дали йому відпочити, щоб Дячук отримав ігрову практику.

Чому не замінили Ваната? Безумовно, кожен футболіст має відповідати за якість своєї гри. Коли ми говоримо про тактичні напрацювання, про стратегію – це наша, тренерська відповідальність. А гравці мають виконувати на футбольному полі певний обсяг своєї роботи, зокрема, вступаючи у гру з лави запасних, робити все можливе, щоб покращити гру команди. А ті, хто вже перебуває на полі, мають якомога якісніше виконувати свої обов’язки.

Я задоволений діями Ваната, можливо, лише хотілося б бачити кращу реалізацію, адже у нього були непогані нагоди, так само як і у Назара Волошина. Мабуть, велике бажання забити заважало – це футбол, таке буває. Але головне, що у нас були хороші моменти та можливості забити ще більше м’ячів", – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

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