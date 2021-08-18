Сьогодні вночі Олександра Петракова призначили виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. Фахівець оперативно приступив до роботи.

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Зокрема, Петраков відвідав матч Інгулець – Динамо, який відбувся у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Саме в ложі арени його й помітили камери телетранслятора. Зауважимо, що у заявці збірної України опинилося 10 футболістів Динамо.

Додамо, що перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть черговий матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

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