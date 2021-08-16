Інгулець – Динамо: Монзуль судитиме другий матч за один тур
Комітет арбітрів призначив суддю на матч 4-го туру УПЛ Інгулець – Динамо.
Звітний поєдинок відбудеться не у базові дати 4-го туру, а посеред тижня – 18 серпня. Раніше стало відомо, що клуби домовилися провести зустріч у Києві, а не у Кропивницькому.
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Головним арбітром матчу Інгулець – Динамо призначено Катерину Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ. Також на поєдинку працюватиме VAR, за який відповідатиме Сергій Бойко.
Нагадаємо, Катерина Монзуль вже судила один матч 4-го туру. Арбітриня показала червоні картки двом гравцям СК Дніпро-1 під час поєдинку проти Десни (1:2). За VAR у тій зустрічі відповідав Євген Арановський.
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