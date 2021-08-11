Київське Динамо у першому колі Прем'єр-ліги проведе на одне домашнє протистояння більше.

Інгулець 18 серпня зустрінеться з "біло-синіми" у 4-му турі УПЛ. Матч із Петрового перенесений у Київ на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, йдеться на офіційному сайті організації.

Динамо підписало юного півзахисника з Литви

Інгулець сам попросив перенести домашню зустріч у столицю України, адже хоче провести поєдинок другого кола вже на новому стадіоні, який закінчують будувати. Номінальним господарем у матчі 4-го туру залишиться команда Лавриненка.

До слова, кияни після трьох турів мають 6 очок і гру в запасі, Інгулець поки не набрав жодного залікового балу.

Зоря – Динамо: нестабільна крутість киян, провальний успіх "біло-синіх" по перерві та тотальна невиразність "мужиків"