"Усе-таки, треба розуміти, з якою командою ми грали. Динамо – учасник групового етапу Ліги чемпіонів, за три дні їм грати з Барселоною. Але я своїм хлопцям подякував, вони знайшли в собі сили і ресурси, адже ми підходили до гри з великою кількістю травмованих гравців. Динамо також озвучувало, що багато футболістів вилетіло, але у них вийшов цілком бойовий склад, усі гравці стартової обойми.

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Гра вийшла досить динамічною, складною, але переміг, напевно, найсильніший. Динамівці реалізували свої моменти, а ми – ні. Не знаю, що там було в моменті зі скасованим голом – порушення або поза грою, але якщо VAR скасував, значить, щось було там.

На сьогодні ми торік грали у фіналі Кубка України проти Шахтаря, а зараз виступаємо у Прем'єр-лізі з Динамо. Поступово робимо кроки вперед, і сподіваюся, що у нас буде виходити все краще і краще. Грою – так. Авжеж, були помилки, але вони будуть завжди. По грі помилки були як у нас, так і у Динамо, просто суперник зміг покарати за них забитими м'ячами, а ми – ні.

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Помилки були через втому чи хвилювання? Тут комплексно. Звичайно ж, позначилися і поле, і рівень суперника, і відсутність досвіду подібних ігор, коли потрібна концентрація у вирішальні моменти, де треба зіграти простіше і надійніше на користь оборони.

Переживемо цей момент, у нас ще залишилося три гри до зимової паузи, будемо готуватися. Сподіваюся, до наступної гри наш лазарет буде поступово порожніти, і підійдемо до наступного поєдинку в більш бойовому складі", – цитує Лавриненка офіційний сайт Динамо.

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