Динамо розбило Інгулець у матчі 27-го туру УПЛ, який відбувся 3 травня 2025 року. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Динамо повело в рахунку лише на 38-й хвилині – Діхтярук зрізав м'яч у власні ворота після навісу Буяльського зі штрафного. Через 2 хвилини Шапаренко точним ударом у ближній кут завершив класну комбінацію за участі Кабаєва, Ваната та Буяльського.

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Другий тайм пройшов за схожим сценарієм. Михайленко на 55-й хвилині потужним ударом у верхній кут зробив перевагу розгромною, а ще через 2 хвилини Ванат поставив крапку в зустрічі. Владислав міг забити і п'ятий м'яч цієї зустрічі, однак трохи не дістав до м'яча після пасу Волошина.