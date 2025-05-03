Динамо на виїзді розбило Інгулець у матчі 27-го туру, який відбувся 3 травня 2025 року. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Динамо зустрілось з одним із головних претендентів на виліт з УПЛ – Інгульцем. Очікувано кияни атакували ворота суперника, тоді як підопічні Кобіна всіма силами намагались не дати цього зробити. Стримувати тиск Динамо вдавалось до 38-ї хвилини – Буяльський навісив зі штрафного, Ванат підрізав м'яч головою, а вже Діхтярук направив снаряд у власні ворота – 0:1!

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Через 2 хвилини "біло-сині" закріпили успіх. Класна комбінація лівим флангом за участі Ваната, Кабаєва та Буяльського, останній п'яткою залишив Шапаренку, який в дотик пробив у ближній кут – 0:2. На цьому Динамо "вимкнулось", тож за такого рахунку команди пішли на перерву.

Другий тайм проходив за схожим сценарієм: Динамо контролює м'яч, Інгулець відбивається. На 55-й хвилині Михайленко зробив рахунок розгромним: Тимчик помітив вільного опорника перед штрафним та віддав на нього, а Микола потужним ударом в дотик пробив у дальній верхній кут – воротар не мав шансів. І знову вже через 2 хвилини Динамо забило знову. Після вкидання аута Буяльський протягнув м'яч вперед, віддав на Шапаренка, а той в зону правого краю штрафного, звідки Ванат потужним ударом прошив Жилкіна – 0:4!

Владислав миттєво міг оформити дубль, але трохи не дотягнувся до м'яча після передачі Волошина. Інгулець нарешті згадав про атаку, але все закінчилось ударом Пушкарьова в руки Нещерету. Момент створив Фарасєєнко, але пробив повз дальню стійку. Динамо відповіло подвійним моментом Ваната та Буяльського (двічі парирував Жилкін) та падінням у штрафному Брагару. В підсумку, Динамо легко довело гру до перемоги, офіційно не залишивши шансів Шахтарю на золоті нагороди.

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