Кияни оформили красивий камбек з Шахтарем, заслужено відігравшись з 0:2 за тайм. Щоправда, перший тайм команда провалила, але то таке. Усі визнали, що Динамо продемонструвало чемпіонський футбол – от тільки самого чемпіонства в Класичному здобути не вдалося. Неминучу подію довелося відкласти на тиждень, до матчу з Інгульцем.

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У разі перемоги "біло-сині" нарешті заберуть золоті медалі, після чого можна буде розпочати спокійну підготовку до фіналу Кубка. Шанси на осічку у такій ситуації відверто мізерні – просто неможливо повірити, що підопічні Олександра Шовковського подарують очки Інгульцю.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 27-го туру УПЛ 2024/25 між Шахтарем і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Василя Кобіна – 11,00. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,30.

Втім, варто не забувати нещодавній поєдинок з Оболонню. Динамо влаштувало розгром аутсайдеру, але у стартові 15 хвилин розгром могли оформити "пивовари". Та і весь перший тайм навряд чи можна було занести в актив гранда – там було всього два гострих епізоди (дальній удар Ярмоленка і стандарт з його дальнім ударом). Ну а в останній 20-хвилинці суперник знову створив купу моментів.

І в такому руслі проходив майже весь сезон. Динамівці вмикали повну потужність лишень на 45-60 хвилин, а іноді й всього на півгодини. Провал першого тайму з Шахтарем став лишень продовженням тенденції. Якщо і з Оболонню виникали проблеми, то чому Інгулець не здатний зіпсувати свято?

Підопічні Василя Кобіна у 9,5 матчах після Нового року пропустили всього шість голів. "Козаки" відібрали очки у Вереса, ЛНЗ і Зорі (в 45-хвилинному дограванні), перемогли Кривбас і були близькими до нічиїх з Поліссям і Рухом (а може і з Карпатами). Паламарчук встановив рекорд за відбитими пенальті й в цілому здається найкращим шот-стоппером УПЛ – чим не стартова умова для сенсації з Динамо?

Звісно, варто не забувати про перебування Інгульця в зоні вильоту. Очевидно, що вмотивовані кияни повинні перемогти петровців – просто якщо таки станеться осічка, то це не буде чимось неочікуваним. Футбол "біло-синіх" поставлений таким чином, що шанси матиме кожен суперник. Хоча у підсумку все одно перемагає Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Динамо

Інгулець: Паламарчук – Свистун, Діхтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Могильний, Волохатий, Пятов, Пушкарьов – Сад

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо

Недооцінювати Інгулець не можна. Якісь проблеми команда створити може – не стане несподіванкою, якщо після 60-ї хвилини на табло будуть 0:0. Зрештою, можна згадати кубковий півфінал, у який до 58-ї хвилини Буковина перемагала Динамо. До речі, сьогодні теж можна очікувати на ротацію у складі киян.

Тим не менш, важко повірити у відсутність тріумфу "біло-синіх". У Олександр Шовковського занадто потужний склад і занадто високий клас виконавців, а відповідальність просто вимагає набору трьох очок. Якщо динамівці не розіб'ють Інгулець у першому таймі, то дотиснуть по перерві.