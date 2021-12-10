Інгулець втримав перемогу над Десною у рамках 18-го туру та перервав невдалу серію, яка налічувала 11 поєдинків. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Інгулець – Десна на Футбол 24.

Інгулець зумів вийти вперед на 34 хвилині зустрічі – Полегенько подачею з кутового знайшов голову Поспєлова, а той потилицею переправив м'яч у ворота. А в дебюті другого тайму вже сам Полегенько став автором гола, розстрілявши ворота Мисака з кількох метрів. Дегтярьов досить швидко один м'яч відквитав, але Інгулець не відпустив свою перемогу.

Інгулець втримав перемогу над Десною – Полегенько голом та асистом перервав 11-матчеву безвиграшну серію петровців

Таким чином, Інгулець набрав 13 очок та піднявся на 13 місце, а Десна з 25 пунктами залишилась на сьомій сходинці.