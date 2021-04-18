В рамках 22-го туру УПЛ Інгулець зустрінеться з Рухом, Маріуполь зіграє з Олімпіком, а Колос прийме СК Дніпро-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Інгулець – Рух

Рух після сенсаційних перемог Львова та Миная опустився на останню сходинку в турнірній таблиці, однак всього однієї перемоги достатньо для того, аби порівнятися з Інгульцем – десятою командою чемпіонату. Фактично, нині на виліт претендують одразу п'ять колективів, дистанція між якими становить всього три залікових бали, тож будь-яка осічка може стати фатальною. Для петровців це особливо критично, адже в наступних чотирьох турах доведеться зустрітись з обома грандами, а також з Олімпіком і Львовом, які будуть битися з відчаєм приречених.

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Стати аутсайдером в такій ситуації дуже просто, тож Інгульцю необхідно чіплятись за очки. Благо, в другому колі підопічні Сергія Лавриненка виглядають міцно – команда розписала нічию з Ворсклою та Колосом, перемогла Минай та Олександрію й влаштувала програшну перестрілку з Маріуполем (3:4). Петровці реально провалились лишень у матчах проти найпотужніших колективів – Зоря, Десна та СК Дніпро-1 розібрали новачка УПЛ "всуху". Рух же не є представником цієї когорти, тож Інгулець має ставити максимальні завдання на сьогоднішню зустріч.

Щоправда, львів'яни у другому колі вже не є такими ж зручними суперниками, як восени. В другому колі підопічні Івана Федика відібрали очки у Ворскли й здобули перемоги над Колосом і Минаєм – так, при цьому команда програла чотири зустрічі з сумарним рахунком 0:11, однак кривдниками виявились представники топ-4. Тепер у Руха календар буде простішим – і цим необхідно користуватись. Поки що колектив не підводить президента, адже у недавньому матчі з Минаєм "жовто-чорні" продемонстрували доволі симпатичний, як для свого рівня, футбол.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко, Ковальов – Сігурдссон

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Рух

Інгулець: Малиш – Балан, Семенко, Салем, Квасний – Кучеренко, Шишка – Запорожець, Бартуловіч, Коваленко – Сітчінава

Рух: Бандура – Гагун, Білий, Зец, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Бойчук, Кухарук, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Прогнози на матчі УПЛ – річ невдячна. Хто б міг подумати, що Минай, який виглядав "трупом" в останніх турах, розірве Десну? У нашому чемпіонаті команди надзвичайно рівні. На один матч навіть абсолютно мертвий колектив може зібратись, прибивши будь-якого суперника. Саме тому конкретний результат в поєдинку між Інгульцем і Рухом назвати важко.

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В особистій зустрічі першого кола дебютанти УПЛ розписали бойову нічию. Нині ж вони на ходу – петровці та львів'яни б'ють рівних собі та чіпляються за очки у поєдинках з проблемними середняками. При цьому обом сьогодні необхідна виключно перемога. В таких умовах цілком вірогідним може стати повторення результату першої зустрічі в еліті.

Маріуполь – Олімпік

Маріуполь теж претендує на виліт. Звісно, повірити в це важко, але за п'ять турів до завершення сезону відрив азовців від останньої позиції становить всього п'ять очок – і сьогодні він може скоротитись. Аби цього не допустити, необхідно перемагати Олімпік, однак підопічні Остапа Маркевича до переконливих звитяг в другому колі не звикли. Їхня безвиграшна серія почалася у кубковій зустрічі з Вересом в грудні й тривала дев'ять матчів, а довгоочікувана перемога над Інгульцем у позаминулому турі тому була здобута при трьох пропущених голах. Після цього Маріуполь зазнав розгрому від Шахтаря, але то таке.

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Ще однією проблемою азовців є черговий виїзд (вже третій поспіль), адже на рідному стадіоні досі чекають, поки проросте трава. Втім, Олімпіку теж доводиться побиратись. Після Гельзінгейту команду прогнали зі стадіону імені В.В. Лобановського, тож сьогоднішній поєдинок проти Маріуполя проведуть у Харкові на ОСК Металіст.

Донеччани опинилися у надзвичайно скрутній ситуації, що й не дивно при восьми поразках і всього трьох голах в другому колі УПЛ. Внаслідок такого крутого піке підопічні Юрія Калітвінцева опустилися на передостанню позицію в турнірній таблиці – від дна команду відділяє всього одне очко. Щонайгірше, у футбольному плані Олімпік виглядає надзвичайно слабко – в кожному матчі можна знайти якісь позитивні моменти (комбінації, передачі, швидкість), але у підсумку колектив програє, майже не турбуючи чужих голкіперів. У зустрічах з Олександрією та Колосом "олімпійці" згоріли, завдавши всього по два удари.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Цимбалюк – Сікан

Дискваліфіковані: Беніто, Екра (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олімпік

Маріуполь: Кудрик – Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Мишньов, Танковський – Топалов, Бондаренко, Очеретько – Кулаков

Олімпік: Бетім – Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Політило – Альваренга, Бабенко, Завійський, Тейшейра – Каргбо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Знову ж таки, важко робити якісь прогнози. Олімпік епізодично демонструє непоганий футбол, тож молодій команді Остапа Маркевича буде дуже непросто – втім, донеччани при своєму непоганому футболі програють вісім матчів поспіль, майже не забиваючи. Подібне просто неможливо ігнорувати. Та і Маріуполь, попри невдачі у попередніх зустрічах, виглядав симпатично. Чого лишень коштує перестрілка з Інгульцем (4:3).

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Фаворитом зустрічі виступають саме азовці. Картина попередніх матчів у другому колі про це просто кричить. Втім, у таких зустрічах може бути зафіксований будь-який результат.

Колос – СК Дніпро-1

Один з найцікавіших матчів дня. В першу чергу, через принциповість протистояння: у складі ковалівців є кілька вихованців старого Дніпра, а в останньому поєдинку між Колосом і СК стався скандал – дніпровська прес-служба порівняла суперника з трактористами, а Селезньов у відповідь забив гол на виїзді, наспівував заряди місцевих ультрас і лаявся з Ігорем Йовічевічем.Та і на полі було спекотно. У попередньому ж сезоні "хлібороби" влаштували "спортклубівцям" два поспіль розгроми, забивши по чотири голи й при цьому вибивши "жовто-чорних" з плей-офф за єврокубки.

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Сьогодні СК Дніпро-1 може помститись Колосу. Для цього необов'язково забивати чотири м'ячі – достатньо просто відібрати у ковалівців очки. Вони підопічним Руслана Костишина ой як потрібні, адже після вчорашнього фіаско Десни з'явився шанс порівнятись із сіверянами – нині вони йдуть п'ятими, у зоні єврокубків. "Хліборобам" не вистачає всього трьох залікових балів, тож поразка у матчі з дніпровцями неприпустима ще й турнірних причин.

Крутості цьому поєдинку додає і форма команд. Ковалівці виграли половину з восьми матчів другого кола УПЛ, прибивши на своєму шляху Зорю, а також відібрали очки у Шахтаря – втім, були й нічиї з Інгульцем та Минаєм, а також не дуже логічна поразка від Руха. Нині підопічні Руслана Костишина можуть похизуватись 5-матчевою безпрограшною серією, в якій колектив пропустив всього два голи.

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СК Дніпро-1 же після відновлення сезону вперше програв лишень тиждень тому у матчі проти Динамо. До того ж команда здобула п'ять звитяг, впевнено перегравши Десну, Ворсклу на їхньому полі – причому за рівнем футболу "жовто-чорні" виглядали головним відкриттям чемпіонату. Словом, сьогодні нас очікує надзвичайно цікава зустріч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Задоя, Морозко – Піхальонок

Дискваліфіковані: Максименко – Ді Франко, Довбик

Орієнтовні склади на матч Колос – СК Дніпро-1

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Антюх, Оріховський, Чурко – Лисенко

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Когут, Ігнатенко – Назаренко, Булеца, Чуже – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидва колективи приблизно рівні один одному. Взагалі, СК Дніпро-1 навесні виглядає стабільніше, однак нині Ігор Йовічевіч втратив провідного центрхава й основного нападника – а ковалівці при цьому грають у рідних стінах, майже не пропускаючи голів. Букмекери також на боці підопічних Руслана Костишина, хоча коефіцієнти на їхню звитягу дуже високі.

В такому поєдинку можливі будь-які розклади, але більш вірогідною здається звитяга господарів. У них краща кадрова ситуація та більша потреба в очках – а вмотивований Колос є грізним колективом. До того ж, ковалівцям надзвичайно щастить з арбітражем. Зрештою, і переможна хода СК Дніпро-1 має колись пригальмувати – занадто вже потужним був весняний ривок. Саме тому можна ризикнути, поставивши на перемогу команди Руслана Костишина.

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