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"Інформація про зникнення Львова викликає сміх", – голкіпер "левів" Сарнавський відповів на чутки про ліквідацію клубу

16:18 169 Читать на русском
"Інформація про зникнення Львова викликає сміх", – голкіпер "левів" Сарнавський відповів на чутки про ліквідацію клубу
Богдан Сарнавський / соцмережі

Воротар Львова Богдан Сарнавський прокоментував інформацію про можливе закриття проекту та ліквідацію клубу.

"Радий, що не пропустили проти Зорі, що зберіг ворота на замку. Для воротаря це завжди важливо. Намагаюся робити свою роботу на відмінно. Так, сьогодні не вдалося виграти. Але ми не опускаємо голову, маємо ще дві гри, в яких битимемося до кінця.

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Динамо та Шахтар? З такими командами завжди приємно грати, показувати себе і викладатися на максимум на футбольному полі.

Інформація про те, що клуб може зникнути? Це все чутки. Крім посмішки і сміху ця інформація нічого більше не викликає", – цитує Сарнавського офіційний сайт Львова.

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Богдан Сарнавський Богдан Сарнавський Львів Львів
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