Араухо може пропустити наступні два місяці, якщо підтвердиться травма біцепса стегна на лівій нозі. Як інформує AS, інформація, що надходить до Барселони про травму гравця, викликає велику тривогу. Згідно з чутками, гравець розірвав біцепс стегна.

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Якщо ця інформація підтвердиться, центральний захисник не буде доступний практично до вересня. Водночас повідомляється, що робити точний прогноз поки що зарано. Минулого літа Араухо отримав схожу травму, і тоді час його відновлення зайняв не більше п'яти тижнів.

Проте в цьому випадку все вказує на те, що травма Рональда набагато серйозніша. Барселона вже зв'язалася з гравцем, і він дав зрозуміти клубу, що у нього дуже погані передчуття.

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