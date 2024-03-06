Чутки про начебто потенційне придбання Динамо новими власниками розвіяло саме ж їхнє джерело.

Народний депутат України Олексій Гончаренко спершу ошелешив інформацією, у правдивість якої сам до кінця не вірив.

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"Пишуть, що Кирило Тимошенко збирається придбати Динамо Київ. Перевірю. Але виглядає як маячня якась", – написав Гончаренко у Telegram.

Кирило Тимошенко – колишній заступник керівника Офісу Президента України, а також координатор урядової програми "Велике будівництво".

"До мене дійшли такі чутки і я написав пост, але зауважив, що ця інформація виглядає максимально дивною і я її перевірю. У підсумку я не знайшов підтвердження", – прокоментував Гончаренко в розмові зі Спорт-Експресом.

Нагадаємо, сім'я Суркісів керує Динамо з 1993 року. У нинішньому сезоні "біло-сині" не пробилися до групового етапу єврокубків, що стало одним з найбільших провалів у часи незалежної України.

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