"Інформація про корупцію не відповідає дійсності": Мельгоса – про відбір гравців до збірної України
Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса розповів, яким чином обирають футболістів до лав "синьо-жовтих".
"Опублікована в ЗМІ інформація про корупцію в інституті національних збірних не відповідає дійсності. Ніякого тиску чи упередженості у підборі гравців з боку тренерів немає і бути не може. Кожен працює в рамках чітко визначеної вертикалі своїх повноважень і в інтересах розвитку національних збірних України.
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Що стосується відбору гравців, наш скаутський процес базується на найвищому рівні професіоналізму. Рішення ніколи не ґрунтуються на одному джерелі інформації – ми складаємо численні детальні звіти, щоб гарантувати визначення та відбір потенційно найкращих гравців для національної збірної", – наводить слова Мельгоси ТаТоТаке.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Єзерський рекомендував Дмитру Михайленку не брати форварда Байєра Артема Степанова в збірну U-19. Також з'явилася інформація, що Єзерський пропонував гравцю команди України U-20 Артуру Шаху змінити свого агента.
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