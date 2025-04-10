"Опублікована в ЗМІ інформація про корупцію в інституті національних збірних не відповідає дійсності. Ніякого тиску чи упередженості у підборі гравців з боку тренерів немає і бути не може. Кожен працює в рамках чітко визначеної вертикалі своїх повноважень і в інтересах розвитку національних збірних України.

Карпати звільнили Єзерського через підбурювання гравця до співпраці з Шаблієм і трансферу за кордон, – журналіст

Що стосується відбору гравців, наш скаутський процес базується на найвищому рівні професіоналізму. Рішення ніколи не ґрунтуються на одному джерелі інформації – ми складаємо численні детальні звіти, щоб гарантувати визначення та відбір потенційно найкращих гравців для національної збірної", – наводить слова Мельгоси ТаТоТаке.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Єзерський рекомендував Дмитру Михайленку не брати форварда Байєра Артема Степанова в збірну U-19. Також з'явилася інформація, що Єзерський пропонував гравцю команди України U-20 Артуру Шаху змінити свого агента.

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