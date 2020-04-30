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Інформація про четвертий позитивний тест Дибали на коронавірус виявилася фейком – наречена форварда розповіла правду

30 квітня 16:36 1841 Читать на русском
Інформація про четвертий позитивний тест Дибали на коронавірус виявилася фейком – наречена форварда розповіла правду
Пауло Дибала та Оріана Сабатіні / Getty images

Прихильникам таланту нападника Ювентуса Пауло Дибали, інфікованого коронавірусом, зарано панікувати.

Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.

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Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що зірковий аргентинець здав уже четвертий тест на коронавірус, і він виявився позитивним. Проте наречена Дибали Оріана Сабатіні запевнила, що інформація неправдива.

"Пауло залишається позитивним, ми повинні зачекати. Йому тільки належить зробити останні тести, і тоді ми побачимо результати. Поширена інформація точно не від нас. Мій останній тест був негативним. Однак, поки ми абсолютно не впевнені, ми не будемо нічого коментувати. Ми такі ж, як і всі інші люди", – цитує Сабатіні Goal з псиланням на Canal 9.

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Теги
коронавірус Італія Головне Дівчата футболістів Пауло Дибала Пауло Дибала
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