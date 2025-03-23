Екс-зірка збірної Франції та Баварії Франк Рібері пригадав найстрашніший епізод з життя, який постав крапку в його кар'єрі.

"Моє коліно боліло все сильніше і сильніше. Я більше не тренувався між матчами, а відновлювався, щоб зберегти себе. Я брав два вихідних дні, потім три або чотири. Втратив ігровий ритм, щоб врятувати себе.

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Потім під час обстеження з'ясувалося, що в мене більше немає хрящів. Операція в Австрії пройшла успішно, мені встановили пластину.

Майже через п'ять місяців, у мене була серйозна інфекція. Протягом двох місяців я приймав таблетки. Пластину зняли. Інфекція роз'їдала мене зсередини. Було так погано, що в мене з'явилися дірки в нозі. У мене був золотистий стафілокок.

Я пролежав у відділенні невідкладної допомоги в австрійській лікарні дванадцять днів. Я був по-справжньому наляканий. Мені могли відрізати ногу. Хірург був чудовий", – розповів Рібері в інтерв'ю Lequipe.

Нагадаємо, Франк виступав за Булонь, Брест, Метц, Галатасарай, Марсель, Баварію, Фіорентину та Салернітану. Усі 12 своїх титулів виграв з мюнхенцями – серед них перемога в ЛЧ 2012/13.

За збірну Франції Франк дебютував у 2006 році та став фіналістом чемпіонату світу. Загалом у футболці національної команди Рібері зіграв 81 матч, забивши 16 голів.

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