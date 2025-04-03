"Світовий футбол об’єднує людей, незалежно від раси чи релігії. Ми об’єднуємо всіх разом. На Євро 1992 золоте покоління Сербії не допустили через політику. В них, збірна Югославії, була команда, яка могла виграти турнір. Замість них виступила Данія, і ми знаємо, чим це закінчилося – Данія виграла Євро.

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Звичайно, вітаємо наших данських друзів, але я хочу сказати, що ми завжди намагаємося використовувати спорт, зокрема футбол, щоб об’єднати людей, щоб об’єднати країни. Особливо в нашому світі, який є розділеним, нам потрібно використовувати кожну можливість, щоб переконатися, що люди говорять один з одним. Спорт і футбол зокрема можуть бути засобом.

Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.

Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – цитує Інфантіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Інфантіно з 2000-го працював в УЄФА, а ФІФА очолив у 2016-му, замінивши Йозефа Блаттера після корупційного скандалу. Репутація нинішнього очільника далека від бездоганної. Не так давно швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях Інфантіно не зникла проросійська риторика.

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