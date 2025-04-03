Інфантіно зганьбився заявою про Росію на конгресі УЄФА: "Сподіваюся, скоро ми зможемо повернути їх на територію футболу"
Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді висловив бажання повернути Росію до міжнародного футболу.
"Світовий футбол об’єднує людей, незалежно від раси чи релігії. Ми об’єднуємо всіх разом. На Євро 1992 золоте покоління Сербії не допустили через політику. В них, збірна Югославії, була команда, яка могла виграти турнір. Замість них виступила Данія, і ми знаємо, чим це закінчилося – Данія виграла Євро.
Вихованець Львова загинув на війні з Росією
Звичайно, вітаємо наших данських друзів, але я хочу сказати, що ми завжди намагаємося використовувати спорт, зокрема футбол, щоб об’єднати людей, щоб об’єднати країни. Особливо в нашому світі, який є розділеним, нам потрібно використовувати кожну можливість, щоб переконатися, що люди говорять один з одним. Спорт і футбол зокрема можуть бути засобом.
Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.
Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – цитує Інфантіно офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Інфантіно з 2000-го працював в УЄФА, а ФІФА очолив у 2016-му, замінивши Йозефа Блаттера після корупційного скандалу. Репутація нинішнього очільника далека від бездоганної. Не так давно швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях Інфантіно не зникла проросійська риторика.
"Заборонив звертатися на "ви". І просив не називати Михайловичем": рекордсмен нашого футболу, який зіграв тисячу матчів