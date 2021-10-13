Чемпіонат світу 2030 року може відбутись на Святій Землі. Це запропонував очільник ФІФА, повідомляє Прем'єр-міністр Ізраїля Нафталі Бенета.

Саудівська Аравія хоче прийняти ЧС-2030 разом з Італією – конкуренти не найстрашніші

"У ході обговорення Джанні Інфантіно висловив ідею про те, щоб Ізраїль провів чемпіонат світу з футболу у 2030 році разом з іншим країнами регіону, зокрема з арабськими сусідами", – написав Бенета у Twitter. Нинішній президент ФІФА став першим главою керівного органу світового футболу, який завітав в Ізраїль.

До слова, ЧС-2030 відбудеться рівно через 100 років від проведення першого в історії Мундіалю. Раніше спільні наміри провести турнір мали вже з десяток країн, але фаворитами поки вважаються Іспанія/Португалія.

ЧС-2022: плей-офф буде пеклом для України, перші учасники Мундіалю, Італія та Іспанія тремтять, погляд за межі Європи