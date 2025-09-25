Головний футбольний функціонер світу виступив на церемонії вручення нагороди "Глобальний громадянин", організованій Атлантичною радою в Нью-Йорку. Інфантіно виголосив промову перед Еммануелем Макроном, Хав'єром Мілеєм та іншими світовими лідерами.

Інфантіно зашкварився привітанням легенди московського Спартака – у росіян є докази

"Я вірю, що люди в основі своїй добрі. Ми повинні вірити в себе. Мені боляче, коли я бачу, як страждають діти, я плачу, коли бачу сльози матерів у Газі, Україні, Судані, Лівії чи деінде. Конфлікти є у 80 країнах. Ми всі страждаємо, коли бачимо, що відбувається.

Нам потрібно більше зустрічей та дискусій між людьми. Як нам досягти миру? Якби я знав, я б зробив це давно. Але ми повинні вірити в це та працювати заради цього. Давайте об'єднаємо більше людей навколо цієї мети. Футбол може служити мостом між народами, і кожен по-своєму може допомогти побудувати справедливіший та більш об'єднаний світ. Сподіваюся, чемпіонат світу у 2026 році принесе більше миру та злагоди", – наводить слова Інфантіно Yahoo!Sports.

Щоправда, заяви очільника ФІФА розодяться з його вчинками. Раніше Інфантіно дуже тепло спілкувався з російським диктатором Владіміром Путіним, "подарував" йому проведення ЧС-2018, а останніми місяцями обережно просуває наративи про повернення держави-терориста у світовий футбол.

"Живуть з російських грошей": Павлов – про безсоромність Інфантіно, штучне рішення щодо Шевченка і проблему Реброва