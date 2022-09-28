"Як це можливо, що всі у світі припинили спілкування, угоди і бізнес з Росією, але водночас ФІФА зберігає телевізійний контракт з окупантами на трансляцію ЧС-2022? Немислимо, що це відбувається. Можливо, ФІФА не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, Інфантіно варто було б приїхати в Україну, щоб побачити все на власні очі і зрозуміти, яку допомогу ми повинні отримати від ФІФА.

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Подивіться, як лідери Європейського Союзу та прем'єр-міністр Великої Британії відвідали президента Зеленського. Але таке відчуття, що ФІФА нас повністю проігнорувала. Навіть гірше – вони знищили наш футбол через свої рішення, які вони ухвалили. Добре, ви не хочете приїжджати в Україну, не хочете суттєво допомагати, але не руйнуйте хоча б те, що ми мали раніше. Сядьте з нами і обговоріть, чим ви можете допомогти. Я хотів би, щоб Інфантіно зрозумів, приїхав в Україну, зустрівся з президентом нашої країни, відвідав всі ці місця, де відбувалися ці вбивства.

Мільйон доларів на гуманітарну допомогу в березні – це жест ФІФА просто для того, щоб поставити галочку. Щоб вони могли сказати: "Ми зробили щось для України і можемо рухатися далі". Інфантіно повинен розробити якийсь план допомоги Україні. Я не знаю, що ще потрібно зробити Росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: "Давайте, хлопці, давайте щось змінювати", – цитує Палкіна The Athletic.

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