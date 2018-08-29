Інфантіно "показав" Трампу червону картку та вручив іменну футболку

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з главою ФІФА Джанні Інфантіно.

На спільній зустрічі Джанні Інфантіно вручив Трампу суддівські картки, пояснивши, як вони застосовуються, повідомляє видання NBS.

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Потім Інфантіно пожартував, що картки можуть бути корисні американському президенту для спілкування з журналістами.

В кінці зустрічі в Білому домі президент ФІФА подарував Дональду Трампу футболку з його прізвищем і номером 26 на спині.