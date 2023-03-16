Швейцарського функціонера переобрали 16 березня на новий термін. Інфантіно продовжить очолювати ФІФА до 2027 року. Під час своєї прес-конференції він оголосив, що має намір внести зміни до регламенту організації, які будуть стосуватися трансферного ринку.

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"Ми повинні вдосконалити наші правила та статут ФІФА. Ми продовжимо розвивати наші принципи належного управління та розглянемо систему трансферів і, можливо, обговоримо підвищення прозорості трансферних комісій та зарплат.

Ймовірно, буде необхідно ввести обмеження щодо трансферних витрат. Подумаємо, як можемо це зробити. Ми розглянемо це з усіма зацікавленими сторонами", – цитує президента ФІФА Reuters.

Нагадаємо, що Джанні Інфантіно очолив Міжнародну федерацію футболу у 2016 році, замінивши Йозефа Блаттера після корупційного скандалу. На чергових виборах у чинного президента ФІФА не було жодного суперника.

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