Інфантіно оцінив шанси на розширення ЧС-2022 до 48 команд

Очільник ФІФА Джанні Інфантіно зізнався, що розраховує на участь 48 команд вже на чемпіонаті світу-2022, що пройде у Катарі.

Нагадаємо, ще 2 роки тому ФІФА офіційно підтвердила, що на ЧС-2026 гарантовано будуть грати 48 команд. Проте пізніше з'явились розмови, що розширення Мундіалю може відбутись раніше – вже у 2022 році на чемпіонаті світу в Катарі.

ЧС-2026 на 48 учасників. Яким він буде?

"Розширення чемпіонату світу до 48 команд вже на наступному чемпіонаті світу? Я налаштований оптимістично, але, відверто кажучи, це рішення прийняти буде непросто. Втім, ми вже розпочали відповідні перемовини", – цитує Інфантіно L'Equipe.

До слова, 5 червня цього року відбудуться вибори президента ФІФА. Чинний очільник Організації Джанні Інфантіно є єдиним кандидатом.

ЧС-2022 пройде у Катарі. Вперше в історії Мундіаль відбудеться взимку.