"Чемпіонат світу? Це виклик, бо зазвичай на чемпіонаті світу у вас є лише дві групи вболівальників в один конкретний час, в одному конкретному місті. У Катарі будуть 32 фан-групи усіх збірних, плюс усі інші нейтральні вболівальники, які будуть перебувати в тому самому місці в один і той же час протягом усього заходу.

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Я вірю, що об’єднання такої кількості національностей і такої кількості людей буде дійсно корисним, а також зробить чемпіонат світу великим соціальним зібранням. Ми зараз у ситуації, коли в Європі йде жахлива війна, а також є військові конфлікти в інших частинах світу. Ми маємо можливість об'єднувати людей, ми не повинні втрачати можливість підштовхувати суспільство вперед. Думаю, що світ також потребує нагоди, щоб зібратися разом", – поділився Інфантіно у коментарі AP.

Зауважимо, що чемпіонат світу 2022 року розпочнеться 21 листопада, а фінал турніру запланований на 18 грудня.

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