Інфантіно назвав введення VAR на ЧС-2018 найбільшим досягненням ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився щодо роботи системи відеоповторів.

"Жіночий футбол і введення VAR на чемпіонаті світу є найголовнішими досягненнями ФІФА.

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VAR зробив гру чистішою, анітрохи не втручаючись в неї, система допомагає арбітрам і довела свою ефективність.

Таке відчуття, що вона існує вже роками, а насправді лише кілька місяців", – цитує Інфантіно ТАСС.

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