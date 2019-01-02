Інфантіно назвав головні цілі ФІФА на 2019 рік

Керівник ФІФА Джанні Інфантіно поділився думками щодо расистського скандалу із захисником Наполі Каліду Кулібалі та привідкрив плани на ЧС-2022.

"Сподіваюся, в 2019 році ми не будемо обговорювати якісь погані речі, а будемо радіти хорошим і насолоджуватися футболом.

Расизм на стадіонах та інциденти з образами повинні залишитися в минулому. Ситуація з Кулібалі обурила мене до глибини душі. Ми повинні вигнати расизм з футболу. І боротьба з ним повинна бути постійною і безперервною. Нам не можна чекати до тих пір, поки на расовому грунті відбудеться якийсь серйозний конфлікт.

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Ми ще думаємо над ідеєю проведення клубного чемпіонату світу в новому форматі. Зараз вболівальники не дуже пильно стежать за цим турніром. Ми ж хочемо створювати чемпіонат світу для 24 команд і проводити його кожні два або чотири роки за двотижневий період. Ми обговорюємо поки різні варіанти. Поки є ті, хто виступають за і ті, хто виступають проти. Нас чекає велика робота в цьому напрямку.

ФІФА докладає максимум зусиль, щоб розширити список учасників ЧС-2022 в Катарі до 48 команд. Це дуже важливо для нас і для кожної країни-учасниці. Якщо нам це вдасться, то в турнірі візьмуть участь безліч нових команд. Це однозначний плюс", – цитує Інфантіно Sky Sports.

Інфантіно планує розширити список учасників ЧС-2022 до 48-ми команд