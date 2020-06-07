Інфантіно засипав Шевченка компліментами

Президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників XXIII Конгресу УАФ і пригадав нещодавні футбольні успіхи України.

"Минулий рік став неймовірним для вас, для вашої футбольної асоціації, для вашого футболу. Ви – чемпіони світу! Ви здобули титул серед 20-річних у фіналі проти Південної Кореї у Польщі.

Шевченко продовжить роботу зі збірною України – тренер офіційно підписав новий контракт

Ми всі пам’ятаємо ту гру та емоції кількамісячної давнини, які ви дарували всьому українському народу. І не лише йому, а й фактично всьому світу.

Ви також блискуче кваліфікувалися на Євро. На наступне Євро, яке відбудеться вже за рік. Ваш головний тренер Шевченко – фантастичний гравець та надзвичайна людина, що втілює в життя футбольні цінності", – цитує Інфантіно офіційний сайт УАФ.

До слова, сьогодні Андрій Шевченко офіційно продовжив контракт з УАФ і до кінця 2022 року залишатиметься головним тренером збірної України.

Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати