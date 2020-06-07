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Інфантіно засипав Шевченка компліментами

17:31 102 Читать на русском
Інфантіно засипав Шевченка компліментами
Засідання XXIII Конгресу УАФ / УАФ

Президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників XXIII Конгресу УАФ і пригадав нещодавні футбольні успіхи України.

"Минулий рік став неймовірним для вас, для вашої футбольної асоціації, для вашого футболу. Ви – чемпіони світу! Ви здобули титул серед 20-річних у фіналі проти Південної Кореї у Польщі.

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Ми всі пам’ятаємо ту гру та емоції кількамісячної давнини, які ви дарували всьому українському народу. І не лише йому, а й фактично всьому світу.

Ви також блискуче кваліфікувалися на Євро. На наступне Євро, яке відбудеться вже за рік. Ваш головний тренер Шевченко – фантастичний гравець та надзвичайна людина, що втілює в життя футбольні цінності", – цитує Інфантіно офіційний сайт УАФ.

До слова, сьогодні Андрій Шевченко офіційно продовжив контракт з УАФ і до кінця 2022 року залишатиметься головним тренером збірної України.

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Теги
УАФ ФІФА Джанні Інфантіно Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна U-20 Україна U-20 Євро-2020 Україна Україна Збірна України
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