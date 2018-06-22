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Інфантіно – про звільнення Лопетегі: Поняття не маю, що відбувається

13 червня 21:23 1262 Читать на русском
Інфантіно – про звільнення Лопетегі: Поняття не маю, що відбувається
Джанні Інфантіно / Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував звільнення Хулена Лопетегі з посади головного тренера збірної Іспанії.

"Поняття не маю, що відбувається. Це достатньо цікава ситуація, тому що регламент турніру включає тільки випадки заміни гравців, а не тренерів. Переконаний, що їхня федерація зважила все і прийняла єдино правильне для себе рішення.

Хулен Лопетегі – видатний, блискучий тренер, ми бажаємо йому успіху в Реалі. Те, що зараз відбувається, це не найкраща ситуація, з якої команда починає чемпіонат світу.

Але я пам'ятаю ситуацію з італійцями у 2006 році, коли у них було багато проблем, а в підсумку вони виграли. Іноді негатив переходить в позитив, сподіваюся, так буде і зараз", – цитує Інфантіно ТАСС.

Нагадаємо, що замість Лопетегі збірною Іспанії на ЧС-2018 керуватиме Фернандо Єрро.

Теги
ЧС 2018 Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Іспанія Іспанія Джанні Інфантіно
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