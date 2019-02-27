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Інфантіно – про ситуацію з Ікарді: діяльність агентів повинна регулюватись

19:56 103 Читать на русском
Інфантіно – про ситуацію з Ікарді: діяльність агентів повинна регулюватись
Джанні Інфантіно / соцмережі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив на необхідності регулювати діяльність агентів, пригадавши ситуацію Мауро Ікарді та Інтера.

"Хотілося б, щоб Мауро Ікарді залишився в команді. Сподіваюся, він дійде згоди з Інтером, і ця угода зробить обидві сторони щасливими.

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УЄФА і ФІФА працюють разом над дуже важливою проблемою, яка також має етичні наслідки. Це пов'язано з бізнесом, який щороку приносить 8 млрд. Діяльність агентів повинна регулюватися", – цитує Інфантіно La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Інтер та Мауро Ікарді не можуть узгодити новий контракт, самого футболіста позбавили капітанської пов'язки.

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Теги
ФІФА Джанні Інфантіно Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія УЄФА
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