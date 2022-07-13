Реджина офіційно оголосила про призначення легенди Мілана своїм головним тренером. 3-річний контракт підкріплює серйозні наміри обох сторін.

Руні очолив один з найбільш титулованих клубів МЛС

Індзагі втретє поспіль приймає клуб рівня Серії В. Беневенто вдалося підняти в еліту, але на "відьом" чекав моментальний виліт. Попередній досвід з Брешією виявився ще гіршим – конфлікт з керівництвом і звільнення посеред сезону 2021/22, хоча команда мала хороші шанси на підвищення.

Завдання з Реджиною навряд буде легким для 48-річного фахівця. Минулий сезон "амарантові" завершили на 14-й сходинці з 20 команд Серії В.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо