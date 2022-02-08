Президент Брешії Массімо Челліно всіми силами намагається "викурити" з клубу головного тренера Філіппо Індзагі, інформує Sky Italy.

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Легендарний одноклубник Андрія Шевченка очолив "ластівок" перед початком сезону і наразі веде команду на третій сходинці Серії В. До перших двох місць зовсім недалеко, тому є хороші шанси на прямий вихід в еліту. Втім, Челліно давно конфліктує з Індзагі, бажаючи запросити більш "слухняного" тренера. Ця звичка переслідує 65-річного італійця ще з часів Кальярі і Лідса, де він міняв фахівців пачками.

Вигнати Індзагі виявилося не так просто. Екс-форвард Мілана завбачливо прописав у контракті пункт – його не можна звільнити, якщо Брешія йде вище 9 місця. Тепер Челліно повинен узгоджувати компромісне припинення співпраці або далі терпіти тренера, з яким у нього "абсолютно різні погляди".

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