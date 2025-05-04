Піза гарантувала собі підвищення в класі за два тури до фінішу регулярного чемпіонату.

Піза проведе свій восьмий сезон в еліті італійського футболу. Команда Філіппо Індзагі вийшла в Серію А, незважаючи на поразку від Барі в матчі 37-го туру Серії В (0:1). Востаннє команда грала в Серії А 34 роки тому.

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Філіппо Індзагі очолив Пізу минулого літа після того, як вона фінішувала на 13-му місці в турнірній таблиці. Зазначимо, що для СуперПіппо це другий подібний успіх – раніше він вивів у Серію А Беневенто.

Власником клубу є американець Александер Кнастер, який народився в Москві. Він володіє Пізою з 2021 року.

Раніше Сассуоло достроково виграв Серію В.

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