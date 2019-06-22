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Індзагі-старший став тренером Беневенто

17:09 77 Читать на русском
Індзагі-старший став тренером Беневенто
Філіппо Індзагі / LaPresse

Філіппо Індзагі очолив представника італійської Серії B Беневенто.

Екс-форвард збірної Італії повертається до тренерської роботи в Беневенто. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Індзагі-старший підписав із "відьмами" угоду за схемою 1+1. Раніше він за обопільною згодою розірвав контракт із Болоньєю, із якої був звільнений у ході сезону 2018/19. Також Філіппо тренував Прімаверу Мілана, основну команду "россонері" та Венецію. Його молодший брат – Сімоне – працює з римським Лаціо.

Беневенто завершив минулий сезон Серії B на 3-му місці, але не зміг піднятися до вищого дивізіону через плей-офф.

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Теги
Італія Серія B Беневенто Беневенто Філіппо Індзагі Філіппо Індзагі
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