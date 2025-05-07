"Насамперед хочу привітати Барселону, це по-справжньому сильна команда. Інтеру довелося показати супергру.

Інтер – Барселона – 4:3 – відео голів та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Варто віддати належне гравцям, вони провели два неймовірні матчі. Я так пишаюся тим, що є їхнім тренером, оскільки вони віддали всі сили, і ті, хто вийшов з лави запасних, теж продемонстрували правильний настрій. І здорово, що команда може відсвяткувати свій успіх на цьому стадіоні. У нас були деякі проблеми, але наші серця подолали всі перешкоди.

Ми намагалися грати, використовувати свій арсенал і ті якості, якими володіємо. Після першого матчу ми добре уявляли план на гру, але без самопожертви і взаємодопомоги ми б його не виконали. Ми заслужили на фінал.

Багато говорилося про Ямаля, але я побачив ще одного приголомшливого футболіста – Френкі де Йонга. Він вразив мене не менше, аніж Ламін, він підбирав кожен відскок. Я б ні на кого не проміняв своїх хлопців, але побачив багато сильних гравців у складі Барселони", – цитує Індзагі TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, що здолавши "кулес", Інтер вийшов у фінал Ліги чемпіонів вдруге за три роки. Міланський клуб побореться за трофей з переможцем пари ПСЖ – Арсенал, які зіграють у середу, 7 травня.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами