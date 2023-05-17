"У найближчі кілька днів ми можемо усвідомити, що сталося. На початку це була мрія, але ми завжди вірили, провели надзвичайну серію. Виграти півфінал Ліги чемпіонів у дербі таким чином приносить величезне задоволення. Ми можемо тільки похвалити хлопців.

Переможний гол Лаутаро у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 1:0

Команда показала силу, рішучість, агресивність, концентрацію, хлопці були чудовими. Ми зіграли чотири дербі з січня і виграли всі чотири. Знаємо, що Мілан є чемпіоном Італії та має величезну якість, але наші гравці були чудовими та заслуговують насолодитися цією звитягою.

Давно говорив, що ми докладемо шалених зусиль, не дивлячись на те чи те змагання, просто намагаючись досягти найкращого. З 1 квітня ми грали кожні 48-72 години, але дійшли до двох фіналів і повернули ситуацію під контроль в Серії А.

Пишаюся тим, що перебуваю в цьому клубі. Знаю, навіщо мене кликали в клуб, враховуючи, що сталося з Інтером в останні роки. 19 місяців тому мене попросили дійти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, чого клубу не вдавалося з 2011 року. Я вважав, що минулий сезон Ліги чемпіонів був дуже хорошим, а цей – ще кращим. Нам ніхто нічого не давав безкоштовно. Ми зіткнулися з сильними суперниками та заслужили місце у фіналі", – цитує Індзагі журналіст Джанлука Ді Марціо.

Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"