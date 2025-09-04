Аль-Хіляль на офіційному сайті оголосив про відхід Алєксандара Мітровіча. Сербський форвард підписав контракт з катарським Аль-Райян.

Раніше була інформація, що у 30-річного нападника непрості взаємини з наставником Аль-Хіляля Сімоне Індзагі. Нібито італійський фахівець не хотів продовжувати працювати з Мітровічем. Серб приєднався до "синьої хвилі" у сезоні 2023/24. Загалом він відіграв за Аль-Хіляль у 79 матчах, в яких забив 68 голів та віддав 15 асистів.

З саудівським клубом Мітровіч виграв титул чемпіона Саудівської Аравії, Кубок Короля та двічі Суперкубок.

