Індзагі офіційно позбувся зірки Аль-Хіляля – форвард має виняткову статистику
Форвард Аль-Хіляля Алєксандар Мітровіч продовжить свою кар'єру в Катарі.
Аль-Хіляль на офіційному сайті оголосив про відхід Алєксандара Мітровіча. Сербський форвард підписав контракт з катарським Аль-Райян.
Раніше була інформація, що у 30-річного нападника непрості взаємини з наставником Аль-Хіляля Сімоне Індзагі. Нібито італійський фахівець не хотів продовжувати працювати з Мітровічем. Серб приєднався до "синьої хвилі" у сезоні 2023/24. Загалом він відіграв за Аль-Хіляль у 79 матчах, в яких забив 68 голів та віддав 15 асистів.
З саудівським клубом Мітровіч виграв титул чемпіона Саудівської Аравії, Кубок Короля та двічі Суперкубок.
