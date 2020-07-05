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Індзагі назвав головну причину шокуючого провалу Лаціо в матчі з Міланом

12:36 - Читать на русском
Індзагі назвав головну причину шокуючого провалу Лаціо в матчі з Міланом
Сімоне Індзагі та Чіро Іммобіле / фото з відкритих джерел

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі підбив підсумки матчу 30-го туру Серії А проти Мілана (0:3).

 
Хакан Чалханоглу 23’
Златан Ібрагімовіч 33’
Анте Ребіч 59’
23’ Хакан Чалханоглу
33’ Златан Ібрагімовіч
59’ Анте Ребіч

"Ця поразка ускладнює ситуацію в турнірній таблиці. Але ми знали, що зіткнемося з труднощами. До того ж, нам не пощастило – гол після рикошету, гол після пенальті, де Стракоша майже зробив сейв.

Лаціо – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У нас було два шанси повернути гру в потрібне русло, але потім пропустили третій гол. Зараз не можу змінювати склад, а проводити чотири гри за два тижні складно. Ми повинні дивитися вперед, і готуватися до наступного матчу.Н збираємося опускати руки. Треба трохи змінити склад, тому що ці хлопці втомилися", – наводить слова Індзагі Football-Italia.

Нагадаємо, Лаціо сенсаційно був розбитий Міланом (3:0) та відстав від Ювентуса у боротьбі за чемпіонство.

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Теги
Італія Мілан Мілан Лаціо - Мілан Лаціо Лаціо Сімоне Сімоне Індзагі
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