Індзагі може змінити Тухеля на посаді наставника ПСЖ

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі став кандидатом на посаду наставника ПСЖ.

Томас Тухель не має серйозної підтримки від керівництва паризького клубу, стверджує L'Equipe.

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За інформацією джерела, виліт з Ліги чемпіонів від дортмундської Борусії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не дозволить німецькому фахівцю залишитися на своїй посаді після закінчення сезону.

Відзначається, що в разі відставки Тухеля за підсумками сезону ПСЖ влітку може очолити головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі. За чутками, спортивний директор ПСЖ Леонардо був присутнім на матчі Лаціо – Інтер (2:1) і залишився дуже вражений роботою італійського тренера.

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