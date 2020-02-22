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Індзагі може змінити Тухеля на посаді наставника ПСЖ

15:26 337 Читать на русском
Індзагі може змінити Тухеля на посаді наставника ПСЖ
Сімоне Індзагі / Sky Sport Italia

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі став кандидатом на посаду наставника ПСЖ.

Томас Тухель не має серйозної підтримки від керівництва паризького клубу, стверджує L'Equipe.

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За інформацією джерела, виліт з Ліги чемпіонів від дортмундської Борусії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не дозволить німецькому фахівцю залишитися на своїй посаді після закінчення сезону.

Відзначається, що в разі відставки Тухеля за підсумками сезону ПСЖ влітку може очолити головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі. За чутками, спортивний директор ПСЖ Леонардо був присутнім на матчі Лаціо – Інтер (2:1) і залишився дуже вражений роботою італійського тренера.

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Теги
Томас Тухель Томас Тухель Лаціо Лаціо ПСЖ ПСЖ Франція Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі
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