Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі розповів про перебіг справ у команді перед поєдинком 6-го туру Серії А проти Аталанти.

"Успіх у вівторок (перемога над Фіорентиною 3:1 – прим.) був дуже важливим, зважаючи на болючий перший тайм. Я побачив чудову реакцію гравців. Ми перемогли на важкому полі. Завтра у нас буде не менш складний екзамен.

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Команда Гасперіні – феноменальна. Вона не дає створити тобі нічого, нам потрібно буде діяти так само. Жага і голод завтра зроблять різницю. Сьогодні буде тренування, я побачу загальні кондиції підопічних та визначусь зі складом і тактикою. Я намагаюсь залучати усіх. Щасливий, що маю таких гравців завжди під рукою. Кожен дає мені чудові сигнали. Ми намагаємось діяти так, щоб команда розвивалась.

Мені ще складно думати про поєдинок з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Зараз ми сфокусовані на Аталанті, чудовій команді. Коли ти граєш кожні два дні, складно щось загадувати наперед", – цитує Індзагі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, поєдинок проти Маліновського і Ко відбудеться вже завтра, 25 вересня, на Джузеппе Меацца. Матч другого тур ЛЧ з Шахтарем запланований на 28 число на НСК Олімпійський.

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