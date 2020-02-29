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Індзагі – про сенсаційне лідерство Лаціо в Серії А: Я мріяв про це, коли чотири роки тому прийшов у клуб

19:30 706 Читать на русском
Індзагі – про сенсаційне лідерство Лаціо в Серії А: Я мріяв про це, коли чотири роки тому прийшов у клуб
Сімоне Індзагі / Сайт Лаціо

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Болоньєю (2:0) у матчі 26 туру Серії А.

19’ Луїс Альберто
21’ Карлос Хоакін Корреа
 
19’ Луїс Альберто
21’ Карлос Хоакін Корреа

"Якби мені сказали, що ми будемо тут після 26 турів, я був би здивований... У той же час, я відчував себе дуже впевнено після передсезонної підготовки, я бачив, на що здатні хлопці.

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Це був надзвичайно небезпечний матч для нас, ми знаємо сильні сторони Болоньї і мотивацію їхнього тренера. Я думав, що ми повинні були забити більше у першому таймі, потім довелося трохи поборотися після перерви, коли Болонья відбивалася.

Зараз ми найкращі. Я мріяв про це, коли чотири роки тому прийшов у клуб, щоб досягти успіху, щоб регулярно виступати в Європі. Ми зробили це", – наводить слова Індзагі Sky Sport Italia.

Завдяки перемозі Лаціо очолив таблицю Серії А, випередивши Ювентус на два очки, але у туринців є одна гра в запасі.

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Теги
Лаціо Лаціо Італія Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Лаціо - Болонья
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