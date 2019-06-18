ІнБев Житомир представить Україну на Світовому Фіналі Red Bull Neymar Jr's Five у Бразилії

У суботу, 15 червня, на Контрактовій площі у Києві відбувалися справжні футбольні баталії, адже у столиці проходив Національний фінал найбільшого у світі Чемпіонату з вуличного футболу у форматі 5х5 – Red Bull Neymar Jr’s Five.

Протягом квітня-червня відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr’s Five пройшли у Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Харкові та Києві. Понад 400 команд – більше 3000 гравців – намагалися переграти суперників та дійти до Національного фіналу, і лише 21 команда продовжила боротьбу на Національному фіналі у Києві.

Національний Кубок – це лише півшляху. Попереду – Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr’s Five у Бразилії, де 13 липня наші українці з команди ІнБев Житомир змагатимуться з понад 50-ма переможцями з інших країн.

Цієї суботи учасників та глядачів, які спостерігали за турніром протягом всього дня, чекали насправді видовищні матчі, адже рівень команд з кожним роком росте, а гравці вже більш наполегливі на шляху до головної мети.

Щоб підтримати учасників, а також нагородити головним трофеєм, цього дня на всеукраїнський фінал завітали відомі ведучі програми "Футбол News" на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2 – Михайло Баранов та Елла Іванюкович.

Долучились до масштабного футбольного дійства і зіркові гравці ФК Маестро, серед яких шоумен Андрій Джеджула, виконавці Артем Нікітін, Денис Мусаєв та інші, які в цей день зіграли товариський матч проти вболівальників.

Оскільки турнір в Україні проходить вже втретє, цьогоріч на Національному фіналі зібралось багато команд, які вже не новачки і не вперше пробують обіграти усіх. Однак унікальність формату та правил цього змагання якраз в тому, що не можливо передбачити хід подій. От так і одні з фаворитів турніру – ГРАНТЕХ, які минулого року зайняли 2-е місце – вилетіли ще у 1/8 фіналу.

Після насичених групових матчів та ігор плей-офф, до півфіналу дійшли чотири найкмітливіші команди цього року: Street 7 (Запоріжжя), screwdriver (Дніпро), ІнБев Житомир (Вінниця) та Ти шо, ти шо (Одеса). Однак у півфіналі ставки сильно зросли, і ІнБев та Ти шо, ти шо просто розгромили своїх суперників, забивши максимальних 5 голів Street 7 та screwdriver відповідно.

Матч за третє місце не уступив за насиченістю усім попереднім, і глядачі могли спостерігати динамічні атаки та 4 голи у воротах Street 7, таким чином забезпечивши дніпрянам зі screwdriver почесне 3-є місце.

На фінальному матчі на полі зустрілися Інбев Житомир, які у 2017-му вже ставали Національними переможцями, та Ти шо, ти шо, які протягом дня демонстрували неабияку наполегливість. Однак, на відміну від двох попередніх років, цього разу обійшлось без видовищної напруги – ніякого додаткового часу та розіграшу 1х1. Впевнені два голи, і ІнБев Житомир вдруге стає Національним переможцем Red Bull Neymar Jr’s Five!

Виявляється, якщо дуже захотіти, то в ту саму річку таки можна ввійти двічі – гравці ІнБев знову представлятимуть Україну на Світовому Фіналі у Бразилії. Попередній досвід їм точно стане в нагоді, і цілком ймовірно, що 13 липня будемо святкувати ще одну перемогу українців на світовій арені!

Крім головного трофею, цього року ще один подарунок також дістався гравцю команди "Ти шо, ти шо" одеситу Михайлу Плохотнюку – за перемогу в номінації від каналів Футбол 1 та Футбол 2 "Найкращий гравець Red Bull Neymar Jr’s Five". І було за що. На рахунку Михайла і видовищний гол, забитий через голову, і успішний розіграш золотого м’яча 1х1, який вивів його команду у півфінал.

Отож, трійка переможців: ІнБев Житомир, Ти шо, ти шо та screwdriver. Усі гравці отримали пам’ятні подарунки від магазину подарунків-вражень bodo та телеканалів Футбол 1/Футбол 2.

"Це дуже динамічний футбол, він не схожий ні на великий ні на міні футбол. Він, мабуть, допомагає більш технічним гравцям проявити себе з кращого боку.

Турнір незвичайний, але вже третій рік, це вже стає доброю традицією в Україні. Хлопці вчаться, видно по командах, що сильніший рівень, з кожним роком все сильніші та сильніші команди, і по вболівальниках, які підтримували весь день на спеці 35 градусів, – було супер.

Знаємо, що буде багато команд сильних суперників, будемо готуватися. Ну і, звичайно, будемо намагатися представити Україну гідно, будемо боротися за перемогу", – ділиться враженнями та цілями Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

"Формат супер, всі в дитинстві грали у дворовий футбол, це схоже до цього. Для мене емоції перш за все! Це було емоційно, не просто вийшли пограти, відбути номер, це дійсно шоу, це перформенс для всіх хлопців, які тут були", – з захопленням розповідає найкращий гравець турніру Михайло Плохотнюк з Ти шо, ти шо.

Світовий фінал проходитиме 13 липня у Прая-Гранді, Бразилія. Подарунком для переможців Світового Фіналу стане зустріч з легендарним Неймаром та гра проти талановитого бразильця та його товаришів по команді.

Усі результати Національного Фіналу Red Bull Neymar Jr’s Five за посиланням.