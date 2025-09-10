Колишній півзахисник Динамо та збірної України Артем Яшкін, а нині тренер київського клубу, прокоментував нічию національної команди з Азербайджаном у матчі відбору до ЧС-2026 (1:1).

– Артеме, як би ви охарактеризували підсумок матчу в Баку для України?

– Дуже погано, що не виграли. Сама гра, вибір складу та тактика були побудовані так, що інакше як провалом це не назвеш.

– На чому ґрунтується ваш висновок?

– Азербайджан захищався мінімум п’ятьма захисниками, а ми виставили чотирьох центральних півзахисників і намагалися йти через середину. Там було так багато гравців, що дихати було важко. У першому таймі використовували переважно лівий фланг і забули про Коноплю. Після перерви підключили правий фланг, ніби команда остерігалася головного тренера і атакувала подалі від його очей. Ширини не було, швидких атак теж не було, а при втраті м’яча відсутній контрпресинг.

Показовий момент у другому таймі: Забарний біля штрафного суперника втратив м’яч, а сім футболістів у жовтих футболках просто дивилися. Передачі були дуже дрібними, центральні півзахисники Бондаренко та Очеретько поверталися до захисників і забирали м’ячі, а попереду нікого не було, всі скупчилися в центрі. Не розумію, яким чином збірна України хотіла перемогти. Клас? Але це не спрацювало.

– Як пояснити 75% володіння м’ячем практично без гольових моментів?

– Грали в квадрат. Підходять до штрафного суперника і втрачають м’яч, хоча в цій зоні потрібно діяти швидше, чого у гравців України не було. Агресії в атаці не спостерігалося. Лише Зубков один раз зміг нормально зіграти один в один і в підсумку зробив гол.

– Чи зіграла злий жарт з командою Сергія Реброва самовпевненість після забитого м’яча?

– Я б це назвав самозаспокоєністю. У команди, яка багато обороняється і пропускає гол, психологічний стан падає до нуля. Класні команди в цей момент добивають суперника, а збірна України відступила і почала просто катати м’яч. Виходить, що гравці не вірять, що можуть забити ще два м’ячі, особливо проти Азербайджану. Я цього не розумію, – сказав Яшкін у коментарі Sport.ua.

Зазначимо, що після двох турів відбіркового циклу Україна здобула лише одне очко, оскільки в першому матчі поступилася Франції 0:2.

